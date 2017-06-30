Ученые раскрыли причину экстремальных ливней по всей планете

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Москва, 30 июня. Рост глобальной температуры привел к усилению экстремальной погоды по всей планете. Об этом сообщают ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений.

По данным ученых, подъем глобальной температуры на полградуса вызвал сильные ливни и грозы, а также длительные периоды аномальной погоды на планете.

Ученые отмечают, что эта аномалия не является частью естественного изменения погоды на планете, а представляют результат деятельности человека, в частности следствие сжигания ископаемых видов топлива.

Напомним, девять человек пострадали, один человек погиб в результате ливня и урагана, обрушившегося 30 июня на Москву.