Жилой дом загорелся после удара молнии в Подмосковье

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Москва, 30 июня. Во время сильной грозы молния попала в жилой дом в Московской области, в результате строение охватило огнем. Как стало известно ФАН, инцидент произошел в городе Наро-Фоминск.

Молния ударила в дом, расположенный по улице Колхозной. На место прибыли пожарные. К 13.50 пламя было полностью ликвидировано. Ни один человек в результате ЧП не пострадал.

Отметим, в пятницу в коттеджном поселке «Гайд Парк» в Новой Москве произошла трагедия: 42-летнего гражданина Узбекистана убило молнией.