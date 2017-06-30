Россия и Китай определили дату начала поставок газа по «Силе Сибири»

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Москва, 30 июня. «Газпром» и Китай договорились о дате начала поставок по газопроводу «Сила Сибири». Об этом в пятницу заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Принципиальные договоренности с нашими китайскими партнерами о конкретной дате начала поставок газа по «Силе Сибири» на китайский рынок уже достигнуты. Мы досогласовываем детали», — отметил он.

При этом Миллер отметил, что газовый гигант не ведет никаких переговоров о допуске независимых производителей к газопроводу, поскольку не считает, что это будет экономически целесообразно для России.