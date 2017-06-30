Сирия: Дамаск подтвердил освобождение провинции Алеппо от ИГ

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Дамаск, 30 июня. Минобороны Сирии подтвердило полное освобождение провинцию Алеппо от террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ). Об этом сообщил замначальника отдела информации в политическом управлении Минобороны САР генерал Самир Сулейман.

Он подчеркнул, что на данный момент «ИГ уже нет» в провинции Алеппо. Террористы покинули свои позиции после того, как потеряли контроль над трассой, ведущей из Ракки в Хаму, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что боевики «Исламского государства» больше не могут удерживать свои позиции на участке трассы Итрия — Ханассер.

* Организация запрещена на территории РФ.