Трамп обсудил с Эрдоганом проблему Катара
Вашингтон, 30 июня. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили официальные представители Белого дома.
В ходе диалога политики обсудили конфликт между Катаром и странами Персидского залива.
«Трамп подчеркнул важность всех союзников США и партнеров, которые укрепляют усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его формах», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно о том, что власти Катара изучают требования Бахрейна, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ.