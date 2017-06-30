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Трамп обсудил с Эрдоганом проблему Катара
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    Трамп обсудил с Эрдоганом проблему Катара

    19:03  30 Июня 2017
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    Трамп обсудил с Эрдоганом проблему Катара

    Вашингтон, 30 июня. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили официальные представители Белого дома.

    В ходе диалога политики обсудили конфликт между Катаром и странами Персидского залива.

    «Трамп подчеркнул важность всех союзников США и партнеров, которые укрепляют усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его формах», — отметили в ведомстве.

    Трамп обсудил с Эрдоганом проблему Катара

    Ранее стало известно о том, что власти Катара изучают требования Бахрейна, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

    Автор: Алексей Громов
    #трамп #эрдоган
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    7473

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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