Сирия: 329 населенных пунктов присоединились к перемирию в июне

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Москва, 30 июня. В июне 2017 года к соглашению о прекращении огня на территории Сирии присоединились 329 населенных пунктов. Об этом сообщили официальные представители министерства обороны Российской Федерации.

«К режиму присоединилось 228 отрядов вооруженной оппозиции. В июне соглашения о присоединении к перемирию подписаны с представителями 329 населенных пунктов, общее количество которых составляет 1864», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о том, что боевики так называемого «Исламского государства*» (группировка запрещена в РФ) покинули свои позиции в Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.