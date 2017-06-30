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Сирия сегодня: бои САА с ИГ в провинции Хомс, на границе с САР арестованы 200 террористов
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    Сирия сегодня: бои САА с ИГ в провинции Хомс, на границе с САР арестованы 200 террористов

    19:21  30 Июня 2017
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    Сирия сегодня: бои САА с ИГ в провинции Хомс, на границе с САР арестованы 200 террористов

    Сирия, 30 июня. Правительственные войска при поддержке союзников отбили у ИГИЛ* район вблизи нефтяных месторождений Арак, ливанские военные арестовали более 200 террористов ИГ* и «Хайат Тахрир аш-Шам» в ливанском Эрсале на границе с САР, глава Левой партии Германии раскритиковала Саудовскую Аравию, оказывающую поддержку террористам в Сирии. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Продвижение САА в провинции Хомс

    Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) при поддержке союзников установили полный контроль над районом, расположенным в 3 км к северо-востоку от нефтяных месторождений Арак на востоке провинции Хомс, сообщает сирийское информагентство SANA. По данным агентства, в результате завязавшихся боев между отрядами САА и боевиками, было нейтрализовано множество экстремистов «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

    Продвижение САА в провинции Хомс

    Рейд ливанских военных в Эрсале

    В пятницу утром ливанская армия нейтрализовала четырех смертников ИГ в городе Эрсаль, расположенном на границе с Сирией, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. Ранее сообщалось, что спецоперация прошла в лагере для беженцев, где боевики совершили попытку нападения на ливанские вооруженные силы.

    Позднее стало известно, что речь идет о двух лагерях «Аль-Нур» и «Аль-Кароя». Ливанские военные арестовали около 300 боевиков группировки ИГ и коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит из боевиков сирийской ветки «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусры» (обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ). Список арестованных террористов был передан правительству.

    По обновленным данным, военные ликвидировали не менее 10 боевиков, после того, как экстремисты открыли огонь по ливанской армии. Кроме того, несколько террористов-смертников ИГ совершили самоподрыв, в результате чего пострадали не менее 30 солдат.

    Ливанская армия нейтрализовала четырех смертников ИГ

    Израиль атаковал позиции САА в районе Голан

    В пятницу израильские силы обороны предприняли очередную попытку нападения на армию Башара Асада в районе Голанских высот, сообщает Al-Masdar.

    Израильские войска атаковали позиции сирийских военных в городе Аль-Самдания Аль-Шаркия. На данный момент, военное сирийское командование не сообщало о раненых в результате инцидента.

    По данным «Ленты.ру», военная авиация Израиля атаковала позиции сирийской армии в районе Голанских высот в ответ на случайный артиллерийский обстрел с сирийской стороны. В результате был уничтожен миномет САА. На контролируемой Израилем территории никто не пострадал.

    Израильские силы обороны предприняли очередную попытку нападения на армию Башара Асада

    В Берлине раскритиковали действия Саудовской Аравии в САР

    Лидер Левой партии ФРГ в бундестаге Сара Вагенкнехт раскритиковала роль режима Эр-Рияда в вооружении и финансировании экстремистов в Сирии, сообщает Deutsche Welle.

    По ее словам, саудовский режим является не только одной из сторон в сирийском кризисе, но и согласно достоверной информации, финансирует и перевооружает вооруженные террористические группировки в Сирии.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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