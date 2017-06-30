Украина частично возобновила подачу воды в ЛНР

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Луганск, 30 июня. Украинская сторона возобновила подачу воды в Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия ЛНР «Лугансквода».

«Со стороны Западной фильтровальной станции подача воды возобновлена с 27 июня в объеме 24 тысячи кубических метров в сутки», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подача воды в ЛНР со стороны Петровского водозабора до сих пор не восстановлена.

Напомним, 6 марта украинская сторона прекратила подачу воды в ЛНР с Петровской насосной станции. 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в республику с Западной фильтровальной станции. Свои действия Украина мотивировала задолженностью со стороны ЛНР за поставленную воду . При этом Киев продолжает блокировать все механизмы расчета за воду.