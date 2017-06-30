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Украина частично возобновила подачу воды в ЛНР
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    Украина частично возобновила подачу воды в ЛНР

    18:36  30 Июня 2017
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    Украина частично возобновила подачу воды в ЛНР

    Луганск, 30 июня. Украинская сторона возобновила подачу воды в Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия ЛНР «Лугансквода».

    «Со стороны Западной фильтровальной станции подача воды возобновлена с 27 июня в объеме 24 тысячи кубических метров в сутки», — говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что подача воды в ЛНР со стороны Петровского водозабора до сих пор не восстановлена.

    Напомним, 6 марта украинская сторона прекратила подачу воды в ЛНР с Петровской насосной станции. 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в республику с Западной фильтровальной станции. Свои действия Украина мотивировала задолженностью со стороны ЛНР за поставленную воду . При этом Киев продолжает блокировать все механизмы расчета за воду.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #донбасс #украина #лнр #луганск #вода
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    3598

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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