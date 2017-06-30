В Избранное

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили по телефону вопросы урегулирования сирийского кризиса в преддверии пятой встречи по САР в Астане.

«Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой Международной встречи по Сирии в Астане», — сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры стран также договорились о дальнейших контактах по Сирии в ближайшее время. Напомним, что ранее Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании в Сирии зон деэскалации, на территории которых запрещены любые военные действия.