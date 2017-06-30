В Госдуме считают, что Киев запретил «Яндекс» и «ВКонтакте» в угоду Google и Facebook
Москва, 30 июня. Украинская сторона запретила «Яндекс» и «ВКонтакте» для того, чтобы угодить Facebook и Google. Так считает депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Свинцов.
«Это делается в угоду Google, Facebook и другим компаниям, владельцы которых находятся за океаном или на территории Евросоюза. Это обычная конкурентная борьба», — подчеркнул российский политик в интервью RT.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко отказался поддерживать петицию, посвященную отмене блокировки соцсети «ВКонтакте».