Пентагон планирует разработать инструменты для борьбы с вирусами в Сети
Москва, 30 июня. Министерство обороны США намерено разработать инструменты для отслеживания и нейтрализации компьютерных вирусов в режиме реального времени, передает RT.
Разраьботкой инструментов займется Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Инструменты для борьбы с вирусами будут разрабатываться персонально для компьютерных сетей американских предприятий.
«DARPA рассматривает инновационные исследовательские предложения в области нейтрализации киберугроз на основе данных с целью обнаружения и определения угроз кибербезопасности и защиты сетей в масштабе организации или предприятия», — говорится в сообщении.
Напомним, 27 июня произошла масштабная вирусная атака на компьютеры в разных странах мира. Вредоносная программа Petya шифровала информацию на жестких дисках, требуя выкуп. В конечном итоге выяснилось, что возможность разблокировать информацию не была заложена в вирус.