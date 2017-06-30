Жизнь вернулась: Рогозин показал, как Крым восстановил уничтоженные Украиной заводы

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Феодосия, 30 июня. Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, будучи с визитом в Крыму, посетил феодосийский завод «Море», в настоящий момент обсуждается загрузка предприятия долгосрочными заказами.

Сегодня в рамках визита в Республику Крым вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил заводы «Залив» в Керчи и «Море» в Феодосии. Представителя правительства во время осмотра предприятий сопровождал глава Крыма Сергей Аксенов. Ознакомившись с рабочим процессом, Рогозин отметил, что феодосийский кораблестроительный завод восстановлен, идет обсуждение его загрузки долгосрочными заказами.

По словам вице-премьера, на керченском заводе «Залив» в апреле 2017 году были зафиксированы темпы роста объема производства гражданской продукции завода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 846%. Всего за год на крымские предприятия вернулась жизнь, заводы были восстановлены после многолетнего периода украинской разрухи, об этом Рогозин написал на своей страничке в Twitter.

Прошёл год. Завод "Море" в Феодосии восстановлен. Можете сравнить, как было и как стало. Сейчас обсуждаем его загрузку "длинными заказами" pic.twitter.com/aZnseBB2oh — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) June 30, 2017

А это Керчь. Завод "Залив". В апреле 2017 году темпы роста объема производства гражданской продукции завода по сравнению с 2016 годом - 846% pic.twitter.com/40VzpFF52h — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) June 30, 2017