Машина с пьяным главой райотдела ГИБДД врезалась в грузовик под Костромой

В Избранное

Кострома, 30 июня. Управление Следственного комитета по Костромской области изъяло у полиции материалы проверки по факту аварии, участником которой стал глава районного отдела ГИБДД города Нея.

Отметим, что ДТП произошло 5 июня. Следствие установило, что автомобиль Skoda Yeti, в котором находились трое пьяных мужчин, включая сотрудника ГИБДД, пытался оторваться от патрульной машины. В ходе погони водитель Skoda не справился с управлением и на полной скорости врезался в грузовик DAF, стоявший на обочине.

В результате столкновения 36-летний водитель скончался на месте, а 32-летний глава райотдела ГИБДД был госпитализирован. Теперь Следственный комитет намерен выяснить все обстоятельства ДТП, а также установит роль пассажиров легковушки, пишет «Свободная пресса».