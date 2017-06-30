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Ученые: Космос погряз в мусоре и нуждается в генеральной уборке
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    Ученые: Космос погряз в мусоре и нуждается в генеральной уборке

    18:36  30 Июня 2017
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    Ученые: Космос погряз в мусоре и нуждается в генеральной уборке

    Вашингтон, 30 июня. Зарубежные ученые полагают, что космос нуждается в чистке, по словам экспертов, на орбите Земли вращается большое количество космического мусора.

    С начала освоения космоса человеком было запущено около 5 тысяч шаттлов – фрагменты аппаратов, которые больше не используются учеными, опасны для действующих устройств. Ученые считают, что необходимо создать технологию для активной очистки пространства около Земли от 170 миллионов обломков различного размера.

    Основная идея экспертов — это разработка аппарата, который способен собирать мусор сетью, а затем отбуксировать его к месту утилизации. Они призывают действовать без промедления и начать реализацию проекта.

    Ученые: Космос погряз в мусоре и нуждается в генеральной уборке

    Автор: Ирина Селезнева
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    3598

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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