Ученые: Космос погряз в мусоре и нуждается в генеральной уборке

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Вашингтон, 30 июня. Зарубежные ученые полагают, что космос нуждается в чистке, по словам экспертов, на орбите Земли вращается большое количество космического мусора.

С начала освоения космоса человеком было запущено около 5 тысяч шаттлов – фрагменты аппаратов, которые больше не используются учеными, опасны для действующих устройств. Ученые считают, что необходимо создать технологию для активной очистки пространства около Земли от 170 миллионов обломков различного размера.

Основная идея экспертов — это разработка аппарата, который способен собирать мусор сетью, а затем отбуксировать его к месту утилизации. Они призывают действовать без промедления и начать реализацию проекта.