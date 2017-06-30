Мутко рассказал о состоянии поля стадиона «Спартак» после урагана в Москве

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Москва, 30 июня. Газон стадиона «Спартак» будет в лучшем виде к началу матча за третье место Кубка конфедераций между сборными Мексики и Португалии, невзирая на ливни и ураган в российской столице.

По словам президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, поле стадиона находится в великолепном состоянии.

«Газон прекрасно подготовлен. Он был давно засеян, предусмотрены все необходимые инженерные решения. Все будет нормально», — заверил глава РФС.

В пятницу Москву и Московскую область охватил сильнейший ураган. Ливень с порывами ветра до 24 метров в секунду прошел в разных районах российской столицы. Местами шел крупный град.