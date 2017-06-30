Дело о растрате 108 млн рублей в центре им. Хруничева направлено в суд

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Москва, 30 июня. Бывшего генерального директора Центра Хруничева и его бывших заместителей будут судить по обвинению в растрате более 108 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В официальном сообщении отмечается, что органами прокурату утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора Ракетно-космического завода ФГУП «ГКНПЦ имени Хруничева» и его бывших заместителей. Все они проходят по статье «Растрата денежных средств в особо крупном размере».

Имена фигурантов дела не сообщаются.

По версии следствия, с 2011 по 2015 годы обвиняемые заключили договора с ООО «Компания МеталлРесурс» на поставку металло и кабельной продукции. Цены на поставки были сильно завышены. По данным следствия, обвиняемые растратили более 108 млн рублей, которые принадлежали предприятию.