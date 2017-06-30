Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Самарской области
Политика
Депутат Лысаков: Обсуждение закона о присяге начнется на осенней сессии Госдумы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Депутат Лысаков: Обсуждение закона о присяге начнется на осенней сессии Госдумы

    19:18  30 Июня 2017
    53

    Депутат Лысаков: Обсуждение закона о присяге начнется на осенней сессии Госдумы

    В Госдуме представили предварительный текст присяги для вступления в гражданство Российской Федерации. Новым гражданам РФ необходимо будет поклясться соблюдать конституцию РФ и уважать ее историю.

    Планируется, что вскоре законопроект о присяге направят лидерам думских фракций. Если он получит поддержку, его внесут на обсуждение в парламент. Параллельно с этим среди жителей России будет проведен опрос, в рамках которого они смогут высказать свое мнение относительно нового текста присяги. В любом случае, со временем он будет доработан в ходе парламентских обсуждений.

    Абсолютная уверенность

    Оценку законопроекта о присяге и его перспектив Федеральному агентству новостей предоставил первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству ГД РФ Вячеслав Лысаков. Именно в его комитете был подготовлен существующий текст присяги.

    В Госдуме представили предварительный текст присяги для вступления в гражданство Российской Федерации

    «Идея законопроекта о присяге обсуждалась на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина и президента Путина. Насколько я знаю, президент эту инициативу поддерживает и одобряет. В нашем комитете над этим вопросом работала специальная рабочая группа. Она продела серьезную работу, был выбран конкретный текст присяги. Конечно, его окончательный вариант еще требует обсуждения, но я думаю, что вероятность принятия самого законопроекта практически абсолютна», — заявил в депутат в беседе с корреспондентом ФАН.

    С полной уверенностью говорить о том, когда законопроект будет принят, пока нельзя, подчеркивает Лысаков. Тем не менее при нынешнем порядке работы российского парламента можно рассчитывать, что, по крайней мере, его обсуждение начнется достаточно скоро.

    Оценку законопроекта о присяге предоставил Вячеслав Лысаков

    «Все регламентированные сроки будут соблюдены, и никакой задержки с принятием законопроекта не будет. Не возьму на себя ответственность говорить наверняка, но думаю, что первые чтения по документу пройдут в начале осенней сессии», — резюмировал он.

    России не следует ничего стесняться

    Другой собеседник нашего агентства, известный интеллектуал и политический обозреватель Анатолий Вассерман тоже уверен, что законопроект о принятии присяги пройдет через ГД без всяких проблем.

    «Многие страны уже давным-давно приводят людей к присяге при вступлении в гражданство. В том числе это делают и в так любимых нашими либералами Соединенных Штатах Америки. При этом текст американской присяги сформулирован в очень жестких выражениях. Он предполагает отречение от верности всем другим государствам мира — в числе прочего и от верности исторической родине того, кто присягает», — отмечает эксперт.

    В сравнении с американским вариантом российский текст присяги кажется Вассерману достаточно мягким. Политический аналитик уверен, что через Госдуму данная инициатива пройдет без всякого труда. «России ни в коей мере не следует стесняться этих новых требований, которые она собирается наложить на людей, стремящихся стать ее гражданами. Они вполне оправданы. Я думаю, что законопроект будет принят в парламенте и что присяга будет куда как менее хамской и жесткой, чем та, которую людей заставляют произносить в США», — поясняет он.

    Анатолий Вассерман также уверен, что законопроект пройдет через ГД без всяких проблем

    «Равно с тем я не сомневаюсь, что представители нашей либеральной общественности подымут по этому поводу чрезвычайно много шума. Будет устроена очередная истерика и паника. Все же, по типичным представлениям либералов, уважения к себе в нашей стране могут требовать только иностранцы, но никак не мы сами», — подводит итог Анатолий Вассерман.

    Международная практика

    Напомним, что ввести присягу при получении российского гражданства в начале июня предложил президент России Владимир Путин. По его словам, Россия может в этом отношении перенять опыт других стран. Глава государства отметил, что в России произносят присягу, только когда люди приходят в армию. Тем не менее во многих других странах присяга дается как подтверждение намерения человека стать ее гражданином.

    Ввести присягу при получении гражданства предложил Владимир Путин

    «Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее», — заявил российский национальный лидер.

    Автор: Иван Верихов
    #путин #россия #госдума #володин #вассерман #лысаков
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    3598

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

    [larapressGallery]10[/larapressGallery]



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Жизнь вернулась: Рогозин показал, как Крым восстановил уничтоженные Украиной заводы

        18:45 30 Июня 2017 253
        Читать
        18:33
        Сегодня

        Сирия стала ключевой темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана
        16:47
        Сегодня

        Глава «Газпрома» рассказал о сроках реализации «Северного потока-2»
        16:18
        Сегодня

        Мужчина с зонтиком погиб во время грозы в Подмосковье
        16:09
        Сегодня

        Госдума выбрала текст присяги для будущих российских граждан
        15:36
        Сегодня

        МИД РФ: В ПАСЕ ведется оголтелая кампания против российской делегации

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1221

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1483

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8533

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2532

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2124
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Газпром» уведомил Киев об устранении нарушений в связи с арестом активов

        «Газпром» уведомил Киев об устранении нарушений в связи с арестом активов

        17:11   30 Июня 2017
        365
        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        15:52   30 Июня 2017
        382
        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        14:55   30 Июня 2017
        253
        Путин призвал объединить потенциал России и Белоруссии

        Путин призвал объединить потенциал России и Белоруссии

        14:48   30 Июня 2017
        190