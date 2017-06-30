Депутат Лысаков: Обсуждение закона о присяге начнется на осенней сессии Госдумы

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В Госдуме представили предварительный текст присяги для вступления в гражданство Российской Федерации. Новым гражданам РФ необходимо будет поклясться соблюдать конституцию РФ и уважать ее историю.

Планируется, что вскоре законопроект о присяге направят лидерам думских фракций. Если он получит поддержку, его внесут на обсуждение в парламент. Параллельно с этим среди жителей России будет проведен опрос, в рамках которого они смогут высказать свое мнение относительно нового текста присяги. В любом случае, со временем он будет доработан в ходе парламентских обсуждений.

Абсолютная уверенность

Оценку законопроекта о присяге и его перспектив Федеральному агентству новостей предоставил первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству ГД РФ Вячеслав Лысаков. Именно в его комитете был подготовлен существующий текст присяги.

«Идея законопроекта о присяге обсуждалась на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина и президента Путина. Насколько я знаю, президент эту инициативу поддерживает и одобряет. В нашем комитете над этим вопросом работала специальная рабочая группа. Она продела серьезную работу, был выбран конкретный текст присяги. Конечно, его окончательный вариант еще требует обсуждения, но я думаю, что вероятность принятия самого законопроекта практически абсолютна», — заявил в депутат в беседе с корреспондентом ФАН.

С полной уверенностью говорить о том, когда законопроект будет принят, пока нельзя, подчеркивает Лысаков. Тем не менее при нынешнем порядке работы российского парламента можно рассчитывать, что, по крайней мере, его обсуждение начнется достаточно скоро.

«Все регламентированные сроки будут соблюдены, и никакой задержки с принятием законопроекта не будет. Не возьму на себя ответственность говорить наверняка, но думаю, что первые чтения по документу пройдут в начале осенней сессии», — резюмировал он.

России не следует ничего стесняться

Другой собеседник нашего агентства, известный интеллектуал и политический обозреватель Анатолий Вассерман тоже уверен, что законопроект о принятии присяги пройдет через ГД без всяких проблем.

«Многие страны уже давным-давно приводят людей к присяге при вступлении в гражданство. В том числе это делают и в так любимых нашими либералами Соединенных Штатах Америки. При этом текст американской присяги сформулирован в очень жестких выражениях. Он предполагает отречение от верности всем другим государствам мира — в числе прочего и от верности исторической родине того, кто присягает», — отмечает эксперт.

В сравнении с американским вариантом российский текст присяги кажется Вассерману достаточно мягким. Политический аналитик уверен, что через Госдуму данная инициатива пройдет без всякого труда. «России ни в коей мере не следует стесняться этих новых требований, которые она собирается наложить на людей, стремящихся стать ее гражданами. Они вполне оправданы. Я думаю, что законопроект будет принят в парламенте и что присяга будет куда как менее хамской и жесткой, чем та, которую людей заставляют произносить в США», — поясняет он.

«Равно с тем я не сомневаюсь, что представители нашей либеральной общественности подымут по этому поводу чрезвычайно много шума. Будет устроена очередная истерика и паника. Все же, по типичным представлениям либералов, уважения к себе в нашей стране могут требовать только иностранцы, но никак не мы сами», — подводит итог Анатолий Вассерман.

Международная практика

Напомним, что ввести присягу при получении российского гражданства в начале июня предложил президент России Владимир Путин. По его словам, Россия может в этом отношении перенять опыт других стран. Глава государства отметил, что в России произносят присягу, только когда люди приходят в армию. Тем не менее во многих других странах присяга дается как подтверждение намерения человека стать ее гражданином.