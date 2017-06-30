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Сирия, 30 июня. Отряды ИГ* окружены на равнинах Ханассера в южной части провинции Алеппо. Военные РФ оказали гуманитарную помощь беженцам САР. Прогремел взрыв на городском ранке на юге Багдада, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили ряд зданий в районе Айн Тарма в Восточной Гуте Дамаска; понесли потери в результате боев с ИГ к востоку от Саламии в восточной части Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): оказалось в окружении на равнинах Ханассера а Алеппо; совершило нападение на военный штаб курдов на западе Ракки; организовало теракт на юге Багдада; подверглось атакам вооруженных сил Ирака в Старом городе в Мосуле.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла укрепленные пункты YPG на севере провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла танк в боях с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

Курды: ведут бои с ИГИЛ в районе Аль-Батани в Ракке.

Международная коалиция: провела бомбардировку опорных пунктов террористов в южной части провинции Хасака.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники отбили у радикалов вооруженной оппозиции ряд зданий в районе Айн Тарма в Восточной Гуте Дамаска. Информационный портал Al Manar News передает, что в ходе столкновений десятки боевиков были убиты и ранены. В данный момент ожесточенные бои продолжаются. Напомним, через Айн-Тарму пролегают важные пути поставок исламистов в квартал Джобар. Поэтому силы проасадовского ополчения прежде всего предпринимают попытки отрезать Джобар от путей снабжения.

Боевики «Файлак Ар-Рахман» в свою очередь ведут артиллерийские и ракетные обстрелы позиций правительственных подразделений вблизи районов, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (worldonalert).

Провинция Алеппо

Подразделения Национальных сил обороны****** (NDF) и спецотряда «Тигры» продолжают развивать наступление на укрепленные пункты террористов «Исламского государства»* вдоль шоссе Ресафа — Итрия. В ходе столкновений союзникам САА удалось освободить деревню Хирбат Каср Аль-Митаж и гору Аркуб Зро на юго-востоке провинции Алеппо. Таким образом, бойцы спецназа «Тигры», продвигавшиеся от города Ресафа, и NDF, направлявшиеся из Итрии, встретились у перекрестка Закия. Об этом сообщает военный источник в Twitter (sayed_ridha). Отряды ИГИЛ полностью оказались в окружении на равнинах Ханассера.

Согласно данным российского Центра по примирению враждующих сторон, военные РФ оказали гуманитарную помощь беженцам в деревнях провинции Алеппо. Доставленный груз в основном состоял из продуктов питания и медикаментов.

Между тем турецкая армия обстреляла из артиллерийских установок укрепленные пункты курдских формирований YPG, базирующихся в деревне Аль-Самука, на севере Алеппо. Ранее сообщалось о том, что протурецкие боевики планируют начать широкомасштабное наступление в районе города Африн.

Провинция Даръа

Сирийские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по укреплениям и военным штабам боевиков в районе Аль-Ашари в пригороде административного центра региона. Никаких данных об итогах боевого вылета не предоставлялось.

Тем временем в юго-западной части провинции Даръа вновь происходят бои между террористами «Исламского государства» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и исламистами вооруженной оппозиции. Twitter-канал (ivdufowjx) передает, что в ходе столкновений боевики ИГ повредили танк радикалов «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Хейт. Первые стычки после некоторого времени затишья произошли неделю назад.

Провинция Ракка

Пятеро бойцов Сирийской демократической армии**** (SDF) были убиты в результате неожиданного нападения террористов «Исламского государства» на здание военного штаба курдов в деревне Аль-Мансура на западе административного центра провинции, сообщает новостное агентство Al Manar News. В данный момент бои между курдскими формированиями и радикалами ИГИЛ разворачиваются в районе Аль-Батани.

Как передает информагентство Al Masdar News, американские военные поставляют курдам все больше оружия, боеприпасов и бронемашин для того, чтобы совершить новый рывок в направлении центра Ракки. На данный момент более двух тысяч боевиков ИГ остаются в столице региона. Примерно 80 процентов города все еще находится в оккупации ИГИЛ.

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (Falcon1280), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает об ожесточенных сражениях недалеко от деревни Абу Аль-Алая к востоку от ключевого города Саламия в восточной части провинции Хама, в результате которых террористы «Исламского государства» убили 22 солдат Сирийской арабской армии (САА). Официальные правительственные источники данные сведения пока не подтверждали.

Напомним, правительственные войска и их союзники ведут крупномасштабное наступление в направлении главного форпоста ИГИЛ в регионе — города Акербат. Подкрепление проасадовских подразделений два дня назад прибыло на восток провинции.

Провинция Хасака

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки провела бомбардировку опорных пунктов террористов «Исламского государства» в районе деревень Джунат и Аль-Дашиша, расположенных в южной части провинции Хасака недалеко от пересечения сил ИГ и курдов. Об этом сообщает военный источник на Facebook (permalink). Информации о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

Большая часть региона находится под контролем Сирийской демократической армии (SDF), небольшие территории на юге занимают отряды ИГИЛ.

Ирак

Три мирных жителя получили ранения в результате взрыва придорожной бомбы в районе городского рынка Аль-Тефия на юге Багдада. Об этом сообщает агентство новостей Al Sumaria News. Предполагается, что теракт был организован боевиками «Исламского государства», которые постоянно устраивают взрывы в столице. Ежедневно атакам террористов-смертников ИГ подвергаются военнослужащие федеральной полиции, а также гражданское население Ирака.

Поддерживаемые с воздуха ударами коалиционной авиации иракские вооруженные силы атаковали оставшиеся укрепленные пункты «Исламского государства» в Старом городе в западной части Мосула. Десятки мирных жителей, в основном женщины и дети, бежали в сторону иракских солдат.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)