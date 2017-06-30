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    Главные новости 30 июня

    19:00  30 Июня 2017
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    Дайджест новостей за 30.06.2017

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 30 июня.

     Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций в отношении западных стран до 31 декабря 2018 года. Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года.

    Российская энергетическая корпорация «Газпром» направила уведомление в кабмин Украины об устранении нарушений в связи с арестом активов и может обратиться в международный арбитраж, заявил глава компании Алексей Миллер. «Газпром» уведомил Киев об устранении нарушений в связи с арестом активов.

    Москва приняла решение приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год. Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские власти попросили у американской стороны поставить им «миллионы тонн» угля. Трамп: Украина просит миллионы тонн нашего угля.

    Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro.

    В украинском городе Изюм поездка пьяных сестер на BWW обернулась смертельным ДТП. В Сети появилось видео последних минут в жизни девушек, транслировавших происходящее в Instagram. На Украине пьяные сестры сняли свою гибель в жутком ДТП на видео.

    Эксперты «АльфаСтрахования» обнародовали своеобразный рейтинг самых убыточных для компании автомобилей по полису ОСАГО. Опубликован список самых убыточных автомобилей по ОСАГО.

    САА обучает женщин-полицейских, ИГ* (организация запрещена в РФ) объявило имя своего нового лидера в провинции Даръа. Сирия новости 30 июня 07.00: САА обучает женщин-полицейских, ИГ объявило имя своего нового лидера в Даръа.

    Следователи в Барнауле проверяют сообщения СМИ о 16-летнем подростке, лишившемся рук в результате попытки снять котенка с дерева. Подросток в Барнауле лишился рук из-за застрявшего на дереве котенка.

    Европейский вещательный союз (ЕВС), занимающийся организацией «Евровидения», сделал замечание российскому Первому каналу. Организаторы «Евровидения» сделали замечание Первому каналу.

    NDF отбили у «Тахрир Аш-Шам» КПП близи города Аль-Баас в провинции Кунейтра. ИГ полностью утратило месторождения Арака на востоке Хомса. ССА и Турция наращивают боевую мощь в северной части Алеппо. Сирия новости 30 июня 12.30: ССА наращивает боевую мощь в Алеппо, «Тахрир Аш-Шам» потеряла КПП в Кунейтре.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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