Главные новости 30 июня

В Избранное

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 30 июня.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций в отношении западных стран до 31 декабря 2018 года. Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года.

Российская энергетическая корпорация «Газпром» направила уведомление в кабмин Украины об устранении нарушений в связи с арестом активов и может обратиться в международный арбитраж, заявил глава компании Алексей Миллер. «Газпром» уведомил Киев об устранении нарушений в связи с арестом активов.

Москва приняла решение приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год. Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские власти попросили у американской стороны поставить им «миллионы тонн» угля. Трамп: Украина просит миллионы тонн нашего угля.

Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro.

В украинском городе Изюм поездка пьяных сестер на BWW обернулась смертельным ДТП. В Сети появилось видео последних минут в жизни девушек, транслировавших происходящее в Instagram. На Украине пьяные сестры сняли свою гибель в жутком ДТП на видео.

Эксперты «АльфаСтрахования» обнародовали своеобразный рейтинг самых убыточных для компании автомобилей по полису ОСАГО. Опубликован список самых убыточных автомобилей по ОСАГО.

САА обучает женщин-полицейских, ИГ* (организация запрещена в РФ) объявило имя своего нового лидера в провинции Даръа. Сирия новости 30 июня 07.00: САА обучает женщин-полицейских, ИГ объявило имя своего нового лидера в Даръа.

Следователи в Барнауле проверяют сообщения СМИ о 16-летнем подростке, лишившемся рук в результате попытки снять котенка с дерева. Подросток в Барнауле лишился рук из-за застрявшего на дереве котенка.

Европейский вещательный союз (ЕВС), занимающийся организацией «Евровидения», сделал замечание российскому Первому каналу. Организаторы «Евровидения» сделали замечание Первому каналу.

NDF отбили у «Тахрир Аш-Шам» КПП близи города Аль-Баас в провинции Кунейтра. ИГ полностью утратило месторождения Арака на востоке Хомса. ССА и Турция наращивают боевую мощь в северной части Алеппо. Сирия новости 30 июня 12.30: ССА наращивает боевую мощь в Алеппо, «Тахрир Аш-Шам» потеряла КПП в Кунейтре.

* Организация запрещена на территории РФ.