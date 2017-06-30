Тысячи человек остались без электричества из-за урагана в Москве и области

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Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве и Московской области без электричества остались около 4,4 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства энергетики РФ.

Согласно приведенным данным, такие неблагоприятные погодные условия, как ветер до 18 м/с, гроза и дождь, вызвали массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ, начиная с 15.00.

В настоящее время проводятся восстановительные работы.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что Москве удалось справиться с тропическим ливнем.



