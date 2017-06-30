Июль в Петербурге начнется с порывистого ветра и дождя

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Санкт-Петербург, 30 июня. Дожди и ветер вновь вернутся в Петербург в первый день июля после двух относительно теплых и безоблачных дней.

По словам синоптиков, в Северной столице в субботу ожидается сильный восточный и северо-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а температура воздуха составит около 14 градусов выше нуля. Когда же в Петербург все-таки придет лето, метеорологи не смогли уточнить, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Отметим, что июнь в городе на Неве был весьма прохладным. 2 июня едва не стал самым холодным днем в месяце за всю историю наблюдений, чуть не побив рекорд 1930 и 1935 годов.