Telegram выпустил обновление для обхода блокировок в России и за рубежом

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Москва, 30 июня. Мессенджер Telegram выпустил обновление, которое делает приложение устойчивым к потенциальным блокировкам на территории России и других стран мира, сообщил владелец сервиса Павел Дуров.

Сегодня стало известно о выпуске обновления для Telegram, версии 4.1, более устойчивой к потенциальным блокировкам в России и других странах мира. Дуров также отметил на своей странице «ВКонтакте», что «вопрос о блокировке Telegram на территории России в данный момент не стоит».

Роскомнадзор ранее потребовал от руководства Telegram предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Эти требования были связаны с необходимыми мерами в рамках борьбы с терроризмом. Согласно данным российских спецслужб, апрельский теракт в метро Петербурга координировался с помощью мессенджера.

Владелец мессенджера Павел Дуров заявил, что согласен на включение приложения в базу данных. В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что Telegram внесен в соответствующий реестр под номером 90-PP.