ВВС Израиля ответили атакой на случайный выстрел САА по Голанским высотам
Кунейтра, 30 июня. Израильские ВВС атаковали позиции Сирийской арабской армии в провинции Кунейтра.
Сирийские источники сообщили об очередной атаке ВВС Израиля на позиции правительственных войск в районе Голанских высот. Причиной стал снаряд, выпущенный со стороны Сирии и разорвавшийся на подконтрольной Израилю территории Голанских высот. Разрыв произошел в пустынных территориях, пострадавших нет.
Командование ВС САР сообщило, что выстрел не был направлен против Израиля. Он произошел в результате столкновений с боевиками в сирийской провинции Кунейтра, боеприпас случайно перелетел через линию разграничения.
Израильская сторона назвала этот факт посягательством на свой суверенитет, после чего ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям сирийских военных. Отмечается, что в результате налета были уничтожены танк и минометная позиция.
Reports that a tank, artillery position and a point inside Madinat al-Baath were hit by IAF— Hassan Ridha (@sayed_ridha) June 30, 2017