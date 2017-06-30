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ВВС Израиля ответили атакой на случайный выстрел САА по Голанским высотам
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    ВВС Израиля ответили атакой на случайный выстрел САА по Голанским высотам

    17:56  30 Июня 2017
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    ВВС Израиля ответили атакой на случайный выстрел САА по Голанским высотам

    Кунейтра, 30 июня. Израильские ВВС атаковали позиции Сирийской арабской армии в провинции Кунейтра.

    Сирийские источники сообщили об очередной атаке ВВС Израиля на позиции правительственных войск в районе Голанских высот. Причиной стал снаряд, выпущенный со стороны Сирии и разорвавшийся на подконтрольной Израилю территории Голанских высот. Разрыв произошел в пустынных территориях, пострадавших нет.

    Командование ВС САР сообщило, что выстрел не был направлен против Израиля. Он произошел в результате столкновений с боевиками в сирийской провинции Кунейтра, боеприпас случайно перелетел через линию разграничения.

    Израильская сторона назвала этот факт посягательством на свой суверенитет, после чего ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям сирийских военных. Отмечается, что в результате налета были уничтожены танк и минометная позиция.

     

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #израиль #кунейтра #голанские высоты #ввс израиля
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    16:37  30 Июня 2017
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    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

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    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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