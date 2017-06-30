ВВС Израиля ответили атакой на случайный выстрел САА по Голанским высотам

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Кунейтра, 30 июня. Израильские ВВС атаковали позиции Сирийской арабской армии в провинции Кунейтра.

Сирийские источники сообщили об очередной атаке ВВС Израиля на позиции правительственных войск в районе Голанских высот. Причиной стал снаряд, выпущенный со стороны Сирии и разорвавшийся на подконтрольной Израилю территории Голанских высот. Разрыв произошел в пустынных территориях, пострадавших нет.

Командование ВС САР сообщило, что выстрел не был направлен против Израиля. Он произошел в результате столкновений с боевиками в сирийской провинции Кунейтра, боеприпас случайно перелетел через линию разграничения.

Израильская сторона назвала этот факт посягательством на свой суверенитет, после чего ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям сирийских военных. Отмечается, что в результате налета были уничтожены танк и минометная позиция.