ДНР объяснила, что мешает полноценному перемирию в Донбассе
Донецк, 30 июня. Полное прекращение огня в Донбассе невозможно из-за неспособности украинской стороны вести конструктивный диалог. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.
«Украина недоговороспособная. Необходимо добиться хотя бы снижения количества обстрелов. Это будет весомым шагом для недопущения конфликта и развязывания полноценных боевых действий», — сказал Пушилин.
Ранее в Минобороны ДНР сообщили, что подразделения противовоздушной обороны республики сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков с данными о секретных позициях ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе.