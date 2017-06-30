Собянин рассказал о последствиях урагана, обрушившегося на Москву

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Москва, 30 июня. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что Москве удалось справиться с тропическим ливнем. В данный момент зафиксированы только небольшие задержки в движении общественного транспорта. Все городские службы работают в штатном режиме.

Сообщение мэра Москвы появилось на его официальной странице в Twitter.

Город пережил еще одну стихию. Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 30, 2017

В пятницу Москву и Московскую область охватил сильнейший ураган. Ливень с порывами ветра до 24 метров в секунду прошел в разных районах российской столицы. Местами шел крупный град.

Жертвами разгулявшейся стихии стали два человека, еще девять пострадали.

Ранее сообщалось, что транспорт Москвы работает в усиленном режиме из-за грозы и урагана.