Собянин рассказал о последствиях урагана, обрушившегося на Москву
Москва, 30 июня. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что Москве удалось справиться с тропическим ливнем. В данный момент зафиксированы только небольшие задержки в движении общественного транспорта. Все городские службы работают в штатном режиме.
Сообщение мэра Москвы появилось на его официальной странице в Twitter.
Город пережил еще одну стихию. Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта— Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 30, 2017
В пятницу Москву и Московскую область охватил сильнейший ураган. Ливень с порывами ветра до 24 метров в секунду прошел в разных районах российской столицы. Местами шел крупный град.
Жертвами разгулявшейся стихии стали два человека, еще девять пострадали.
Ранее сообщалось, что транспорт Москвы работает в усиленном режиме из-за грозы и урагана.