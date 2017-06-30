СК РФ возбудил дело о хищении 2 млн рублей у московского метрополитена

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Москва, 30 июня. Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела о хищении двух миллионов рублей у московского метрополитена с помощью поставки не отвечающего требованиям оборудования.

По версии следствия, в прошлом году неустановленные сотрудники ЗАО «Предприятие ТД» и должностные лица одного из московских электродепо, используя свое служебное положение, провели хищение денежной суммы на 2 млн рублей у ГУП «Московский метрополитен».

Отмечается, что злоумышленники установили в электродепо стационарную домкратную установку, которая не отвечала требования, установленным в техзадании клиента. Установка была полностью оплачена заказчиком. При этом эксплуатация оборудования на сегодняшний момент невозможна.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение».