Глава ПАСЕ рассказал, как Киев ему мстит из-за позиции по России
Москва, 30 июня. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт считает, что украинская сторона развернула против него незаконную кампанию.
По словам политика, он открыто выступал за конструктивный диалог с Россией.
«Украинские парламентарии со своими упрощенными лозунгами, социалисты и крайне левые со своими тайными планами увидели прекрасную возможность, чтобы напасть на меня за инициативу ведения диалога», — подчеркнул он.
Ранее стало известно о том, что российская сторона приостановила уплату взноса в бюджет Совета Европы.