Максакова готова спеть украинским силовикам в Донбассе

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Киев, 30 июня. Оперная певица и бывший депутат Госдумы России Мария Максакова заявила о готовности выступить с концертом перед украинскими солдатами в Донбассе. Об этом она заявила в телефонном разговоре с пранкерами, которые разыграли певицу, представившись ей сотрудниками министерства культуры Украины.

Максакова отметила, что у нее уже подготовлена «прекрасная программа украинских песен». Она также предложила пранкерам свою помощь в расширении черного списка российских артистов, которым запрещен въезд на Украину, передает «Ридус».

«Сама бы себе лучший подарок организовала, если бы выступила перед ребятами, которые нас защищают», — отметила она, добавив, что Украина является для нее самой безопасной точкой на планете.

Напомним, что Максакова вместе со своим мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, в декабре прошлого года уехала на Украину, получив вид на жительство. В марте Вороненков был застрелен неизвестным киллером в центре Киева.