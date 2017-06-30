Пять человек погибли при столкновении легковушек на трассе под Ульяновском

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Самара, 30 июня. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Ульяновской области: при столкновении двух легковушек погибли пять человек. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону, авария произошла в 14.10 мск на трассе в Майнском районе.

Как стало известно, произошло столкновение автомобилей Lada Priora и ВАЗ-21099. Оба водителя и трое пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью. В больницу были доставлены еще трое пассажиров, включая 15-летнюю девочку.

По предварительной информации, ДТП случилось по причине того, что водитель «Лады» выехал на встречную полосу.

Напомним, накануне на трассе «Набережные Челны — Альметьевск» в Татарстане столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека.