Сарсания: По трансферу Маноласа нет определенности
Москва, 30 июня. Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания в разговоре с Федеральным агентством новостей рассказал о последних трансферных событиях в петербургском клубе.
«Это правда - Панюк поедет на второй сбор с основным составом, его продолжат просматривать. По Маноласу никакой определенности нет, ничего говорить пока не буду. Что касается Ильина (нападающего «Урала», воспитанника петербургского футол - прим. ФАН), то мы внимательно за ним следим и продолжим наблюдать. Но о трансфере пока речи не идет», — завил Сарсания.
Ранее стало известно, что защитник «Ромы» Костас Манолас близок к переходу в «Зенит», однако он недоволен тем, что деньги по контракту будут выплачиваться в рублях.