Боевики ИГИЛ казнили двух военнослужащих Ирака

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Анбар, 30 июня. Боевики «Исламского государства»* расстреляли пленных иракцев.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство сообщило о казни двух иракских военных. По данным агентства бойцы иракского ополчения попали в плен боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Анбар.

Иракским источникам удалось установить, что оба пленных были бойцами «Хашд аль-Шааби» (Силы народной мобилизации), один из них являлся офицером. Террористы вывезли военнослужащих в пустынные районы провинции, после чего расстреляли их.

* Организация запрещена на территории РФ.