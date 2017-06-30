«АвтоВАЗ» увеличит производство автомобилей на 21%‍ в 2017 году

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Тольятти, 30 июня. В 2017 году российский автоконцерн «АвтоВАЗ» планирует нарастить производство на 21% до 495 тысяч автомобилей и сборочных материалов, заявил глава компании Николя Мор на ежегодном собрании акционеров.

В текущем году автомобильный концерн ожидает роста рынка на 5-10%. Продажи Lada вырастут на 10%. Общий объем проивзодства «АвтоВАЗа» приблизится к 500 тысячам автомобилей, заявил Мор.

Общие продажи компании в 2017 году составят более 290 тысяч машин, в то время как производство достигнет 495 тысяч единиц. Это на 21% больше, чем было продано и произведено в прошлом году.