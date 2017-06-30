Бельгия сократила финансирование, проигнорировав требования НАТО
Брюссель, 30 июня. Правительство Бельгии сократило военные расходы, несмотря на требования НАТО к руководству стран, входящих в Североатлантический альянс.
Согласно требования военно-политического блока НАТО, страны-участницы должны тратить на оборону 2% ВВП, однако Брюссель сократил эти расходы с 0,93 до 0,91 %. Тем самым, Бельгия стала второй после Люксембурга страной, которая сократила объемы финансирования военных нужд. Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал ФРГ за недостаточный вклад в финансирование альянса, пишет «Свободная пресса».