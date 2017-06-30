Захарченко: ДНР продолжает интеграцию с Россией

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Ростов-на-Дону, 30 июня. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что республика с 2014 года осуществляет интеграцию с Российской Федерацией. Об этом глава ДНР заявил в Ростове-на-Дону в ходе встречи с молодежью Донбасса, кторая обучается в российских вузах.

«Дорогие друзья, я рад встретиться сегодня с вами именно здесь — в Ростовском государственном экономическом университете. Сегодняшняя встреча говорит о том, что наш курс, выбранный в 2014 году на интеграцию ДНР с Россией, был верным и мы четко его придерживаемся», — заявил Захарченко.

Он также добавил, что благодаря указу президента России Владимира Путина о признании документов республик Донбасса, дипломы вузов ДНР и ЛНР признаются в РФ, в результате чего граждане республик могут продолжить обучение в российских вузах.