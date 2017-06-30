Активисты вручили мэру Тюмени осиновый кол

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Тюмень, 30 июня. Мэру Тюмени Александру Моору на последнем перед летним перерывом заседании городской думы вручили осиновый кол. Неожиданный подарок он получил от представителя общественной организации «Народный контроль».

Как сообщает «Ура.ру», когда заседание уже почти завершилось к главе администрации города с палкой в руках подошел представитель «Народного контроля». Общественник упрекнул Моора о «втихаря проведенных публичных консультациях по росту тарифов на проезд в городских автобусах, с грустью отметив, что «победу коррупционеров в этом раунде борьбы с горожанами».

После этого он вручил Александру Моору осиновый кол, для борьбы с транспортной мафией.