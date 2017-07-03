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Керченский мост — символ неразрывной связи Крыма с Россией
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    Керченский мост — символ неразрывной связи Крыма с Россией

    10:47  3 Июля 2017
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    Керченский мост — символ неразрывной связи Крыма с Россией

    Работы по строительству моста через Керченский пролив, который соединит Крымский полуостров с остальной частью России, выполнены более чем наполовину, а это значит, что скоро поток туристов, приезжающих в Крым, увеличится, как минимум, на треть.

    Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин подчеркнул, что Керченский мост будет сдан в срок.

    «Крымский мост строится в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением, поэтому нет никаких сомнений в том, что все планы будут реализованы в срок и, что самое важное, с должным качеством», — отметил президент.

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов уже заявил, что автодороги к Керченскому мосту также будут сданы точно в срок.

    Федеральное агентство новостей приводит мнение блогера Вадима Манукяна — что значит этот мост не только для Крыма, но и для всей Российской Федерации.

    Строительство Керченского моста преодолело свой экватор

    Мы с вами стали свидетелями того, как строительство Керченского моста преодолело свой экватор — на сегодня готовность сооружения составляет более 55%. Уже в конце следующего года будет открыта автодорога, ну, а поезда помчатся в Крым в конце 2019 года.

    Украина всячески пытается помешать этому строительству. Вначале были запущены «первопроходцы», усиленно проталкивающие идею, что Керченский мост — это, дескать, виртуальная игрушка Кремля, которая никогда не будет построена, а если и появлялись в СМИ фотографии грандиозной стройки, то они — не более, чем кадры из «мосфильмовских павильонов».

    Однако время идет, и многочисленные фотосвидетельства реальности происходящего уже никто не может опровергнуть. Потому пошла в ход «тяжелая артиллерия». Теперь Порошенко решил обратиться к международно-правовым нормам, вспомнив про морское право. Он также решил внести в украинскую конституцию новую строчку про Крым. Словом, сделана ставка на то, что Европа и США послушают «уважаемого» украинского лидера и снесут «самострой».

    Украина всячески пытается помешать этому строительству

    Но Петр Алексеевич забывает об одном немаловажном нюансе: вся его виртуальная борьба разбивается о камни незыблемости суверенитета Российской Федерации над Крымом.

    Керченский мост — это не просто сооружение, которое должно соединить российский полуостров с материком. Это символ неразрывной связи Крыма с Россией. Естественно, понимает это и Порошенко. Именно поэтому он хватается за любые соломинки, чтобы хоть как-то помешать свободолюбивому полуострову жить так, как решили его жители еще три года назад, во время референдума. Именно поэтому сторонники украинского президента не нашли ничего лучше, чем начать блокаду Крыма, а после этого повесили на границе Украины и России в Херсонской области оскорбительный плакат, которым радостно встречают украиноязычных крымчан и откровенно издеваются над русскоязычными.

    Керченский мост — символ неразрывной связи Крыма с Россией

    Между Украиной и Крымом, образно выражаясь, все мосты сожжены. И сделано это не по инициативе крымчан. Они всегда рады гостям, которые приезжают отдохнуть на полуостров, будь они из России, Украины или любой другой страны. К людям, приехавшим с добрыми помыслами, всегда и отношение доброе.

    Еще до завершения строительства Керченский мост обрел символическое значение — он как бы материализует надежду на то, что Крым с успехом преодолеет все временные трудности. И это не просто метафора! Стоит учитывать, что по окончании строительных работ к мосту с двух сторон будут подведены современные широкополосные автодороги, что кардинально изменит транспортную ситуацию на полуострове.

    На наших глазах возрождается еще один символ Крыма — детский лагерь отдыха «Артек». Он призван вновь стать центром международной дружбы детей. Чем больше на полуострове появляется символов мира, добра и дружбы, тем больше шансов на то, что весь Крым станет территорией позитива. Ведь здесь так приятно отдыхать! А какой удивительный воздух, чистое море, высокие горы! Крым наделен красотами очень щедро и сполна.

    Когда проплываешь на пароме и видишь издали, как активно ведутся работы по возведению Керченского моста, душа радуется. Уже через пару лет туристы поедут по этому мосту на отдых в Крым. Осталось недолго!

    Автор: Вадим Манукян
    #крым #керченский мост #крымский мост
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    25864

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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