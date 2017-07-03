Керченский мост — символ неразрывной связи Крыма с Россией

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Работы по строительству моста через Керченский пролив, который соединит Крымский полуостров с остальной частью России, выполнены более чем наполовину, а это значит, что скоро поток туристов, приезжающих в Крым, увеличится, как минимум, на треть.

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин подчеркнул, что Керченский мост будет сдан в срок.

«Крымский мост строится в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением, поэтому нет никаких сомнений в том, что все планы будут реализованы в срок и, что самое важное, с должным качеством», — отметил президент.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов уже заявил, что автодороги к Керченскому мосту также будут сданы точно в срок.

Федеральное агентство новостей приводит мнение блогера Вадима Манукяна — что значит этот мост не только для Крыма, но и для всей Российской Федерации.

Мы с вами стали свидетелями того, как строительство Керченского моста преодолело свой экватор — на сегодня готовность сооружения составляет более 55%. Уже в конце следующего года будет открыта автодорога, ну, а поезда помчатся в Крым в конце 2019 года.

Украина всячески пытается помешать этому строительству. Вначале были запущены «первопроходцы», усиленно проталкивающие идею, что Керченский мост — это, дескать, виртуальная игрушка Кремля, которая никогда не будет построена, а если и появлялись в СМИ фотографии грандиозной стройки, то они — не более, чем кадры из «мосфильмовских павильонов».

Однако время идет, и многочисленные фотосвидетельства реальности происходящего уже никто не может опровергнуть. Потому пошла в ход «тяжелая артиллерия». Теперь Порошенко решил обратиться к международно-правовым нормам, вспомнив про морское право. Он также решил внести в украинскую конституцию новую строчку про Крым. Словом, сделана ставка на то, что Европа и США послушают «уважаемого» украинского лидера и снесут «самострой».

Но Петр Алексеевич забывает об одном немаловажном нюансе: вся его виртуальная борьба разбивается о камни незыблемости суверенитета Российской Федерации над Крымом.

Керченский мост — это не просто сооружение, которое должно соединить российский полуостров с материком. Это символ неразрывной связи Крыма с Россией. Естественно, понимает это и Порошенко. Именно поэтому он хватается за любые соломинки, чтобы хоть как-то помешать свободолюбивому полуострову жить так, как решили его жители еще три года назад, во время референдума. Именно поэтому сторонники украинского президента не нашли ничего лучше, чем начать блокаду Крыма, а после этого повесили на границе Украины и России в Херсонской области оскорбительный плакат, которым радостно встречают украиноязычных крымчан и откровенно издеваются над русскоязычными.

Между Украиной и Крымом, образно выражаясь, все мосты сожжены. И сделано это не по инициативе крымчан. Они всегда рады гостям, которые приезжают отдохнуть на полуостров, будь они из России, Украины или любой другой страны. К людям, приехавшим с добрыми помыслами, всегда и отношение доброе.

Еще до завершения строительства Керченский мост обрел символическое значение — он как бы материализует надежду на то, что Крым с успехом преодолеет все временные трудности. И это не просто метафора! Стоит учитывать, что по окончании строительных работ к мосту с двух сторон будут подведены современные широкополосные автодороги, что кардинально изменит транспортную ситуацию на полуострове.

На наших глазах возрождается еще один символ Крыма — детский лагерь отдыха «Артек». Он призван вновь стать центром международной дружбы детей. Чем больше на полуострове появляется символов мира, добра и дружбы, тем больше шансов на то, что весь Крым станет территорией позитива. Ведь здесь так приятно отдыхать! А какой удивительный воздух, чистое море, высокие горы! Крым наделен красотами очень щедро и сполна.

Когда проплываешь на пароме и видишь издали, как активно ведутся работы по возведению Керченского моста, душа радуется. Уже через пару лет туристы поедут по этому мосту на отдых в Крым. Осталось недолго!