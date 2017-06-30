Суд в Австрии не позволил превратить дом Гитлера в святыню неонацистов

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Вена, 30 июня. Конституционный суд Австрии подтвердил законность изъятия здания в Бранау в пользу правительства. Об этом сообщил президент суда Герхарт Хольцингер.

Таким образом, дом в городе Браунау-ам-Инн, где родился и провел первые три года жизни Адольф Гитлер, не смогут превратиться в место паломничества неонацистов, подчеркивается в решении КС.

«Экспроприация дома в Браунау, где родился Адольф Гитлер, путем принятия закона отвечает общественным интересам, соответствует нормам и произведена не безвозмездно, поэтому она не противоречит конституции», — подчеркнул Хольцингер

О том, что владелица дома Герлинда Помер намерена обжаловать экспроприации дома, стало известно в январе.

