Лукашенко оценил идею Матвиенко об отмене роуминга между РФ и Белоруссией
Москва, 30 июня. Белорусская сторона поддерживает инициативу об отмене роуминга с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прокомментировал предложение спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.
«Я думаю, это разумное предложение. Давайте поручим министрам», — подчеркнул политик.
Напомним, ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко попросила министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова найти возможность для отмены роуминга между двумя странами.