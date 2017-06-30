Путин рассказал, что мешает странам СНГ конкурировать на мировом рынке

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Москва, 30 июня. Российские и белорусские предприятия смогут на равных конкурировать с мировыми лидерами на международном рынке, если странам удастся восстановить темпы экономического роста, а также снять существующие в экономике барьеры. Такое заявление сделал в пятницу президент РФ Владимир Путин.

«Мы уделили внимание всем этим узким местам и пока еще не всем решенным вопросам. Если мы это сделаем, а мы будем двигаться в этом направлении, наши производители смогут, конечно, на равных конкурировать с мировыми лидерами», — отметил он.

По словам главы государства, чтобы добиться этого, необходимо реализовать инфраструктурные проекты и совершенствовать деловой климат.