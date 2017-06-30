Нижегородский полицейский застрелил пьяного водителя во время погони

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Нижний Новгород, 30 июня. В Нижегородской области полицейский выстрелил в голову водителя во время погони на федеральной трассе. По факту гибели автомобилиста проходит доследственная проверка.

Предварительно установлено, что утром 24 июня в Сормовском районе Нижнего Новгорода полицейские начали преследовать подозрительный «ВАЗ 21099», неоднократно нарушавший ПДД. На участке федеральной трассы 30-летнего водителя преследовали уже три экипажа ДПС. Во время погони один из правоохранителей выстрелил из табельного оружия.

Водитель «ВАЗа» получил огнестрельное ранение в голову, после чего машина врезалась в опору ЛЭП. Мужчину вместе с пассажиром, получившим переломы, госпитализировали. Водитель скончался в больнице. По данным следствия, оба в момент ДТП были пьяны.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, следователи проверят действия выстрелившего полицейского и дадут им юридическую оценку.