МВД назвало виновника смертельного ДТП в Москве, жертвой которого стал байкер

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Москва, 30 июня. Смертельную аварию на Кутузовском проспекте спровоцировал пассажир легкового автомобиля, который отвлек девушку-водителя, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ходе расследования громкого дела выяснилось, что владелец автомобиля, спровоцировавшего ДТП, находился на пассажирском сидении. Он вмешался в управление авто, пока на месте водителя сидела его 20-летняя знакомая. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Инцидент произошел на западе Москвы в час ночи. В СМИ сообщали, что виновником аварии стал автомобиль марки Mercedes.

Сообщалось, что автомобиль на большой скорости сбил мотоциклиста, после чего скрылся в места аварии. Однако далеко уехать ему не удалось — вскоре после ДТП авто влетело в кювет, зацепив остановку.