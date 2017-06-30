Министр энергетики Украины рассказал, когда начнутся поставки угля из США

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Москва, 30 июня. Киев ждет поставку 120 тысяч тонн угля из США в августе. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский.

«Согласно существующим договоренностям, первая партия импортируемого угля из США ожидается в августе. Сегодня можем говорить об объемах первой партии — 120 тысяч тонн, которая прибудет в августе», — заявил он.

Белявский добавил, что объемы поставок могут быть увеличены после визита представителей министерства энергетики США на Украину, который должен состояться в августе. Об объемах последующих поставок будут стороны договорятся после двусторонней встречи.