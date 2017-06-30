Боевики ИГ отступили после неудачной атаки на пограничный переход «Аль-Валид»

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Аль-Валид, 30 июня. Иракские военные отбили атаку «Исламского государства»* на сирийско-иракской границе.

Сирийской информационное агентство «САНА» сообщает о провальной атаке боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на пограничный переход Аль-Валид в районе иракской провинции Анбар. Атака была успешно отражена военнослужащими и иракскими ополченцами.

«Халифат» потерял несколько десятков боевиков убитыми, отмечает источник. Ранее сообщалось, что Аль-Валид был освобожден иракскими силовиками 17 июня. Это позволило наладить прямое автомобильное сообщение между Дамаском и Багдадом.

* Организация запрещена на территории РФ.