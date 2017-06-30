Сирия: как армия освобождала «Ханассерский котел» в Алеппо от террористов ИГИЛ

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Минобороны САР сообщает, что боевики «Исламского государства»* ушли из территории в юго-восточной части провинции Алеппо, заблокированной в ходе соединения сил по трассе Итрия-Ресафа, и армия подготавливается ко входу в эту область. Ранее сообщалось, что проправительственные силы замкнули кольцо вокруг группировок «Исламского государства» (запрещено в РФ), образовав так называемый «Ханассерский котел». Это случилось в результате соединения формирований САА, наступавших от Итрии с одной стороны и Ресафы с другой.

Что дает сирийской армии освобождение «Ханассерского котла» и каковы будут следующие шаги боевиков ИГИЛ* - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В кольце

Обеспечив прямое сухопутное сообщение между Итрией и Ресафой, проправительственные войска значительно упростили себе наступления в провинции Ракка. В скором времени, когда будет обеспечен северный и южный фланги, сирийские войска смогут накапливать силы для проведение наступательных действий вглубь территории, которую пока еще контролирует «Исламское государство» (запрещено в РФ).

Замкнув кольцо, сирийские войска также сняли угрозу с важной коммуникационной трассы САА Ханассер-Алеппо и обеспечили себе тыл. Последнее объясняет временное прекращение наступательной операции в районе Ресафы. Как пишет в своем блоге главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, САА занимает более предпочтительные позиции для дальнейшего продвижения, нежели курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF):

«Конечно, можно было попробовать наступать и далее при необеспеченных флангах и тылах, но это было бы излишней авантюрой. Опыт поражения под Табкой очевидно был учтен и на подобные авантюры идут теперь крайне неохотно. В целом, можно ожидать, что в самое ближайшее время армия приступит к более активному освобождению южных и центральных районов провинции Ракка».

По мнению эксперта, такому развитию событий способствуют соотношение сил и отсутствие у боевиков единого фронта в результате серьезных потерь в живой силе и технике.

Из одного котла в другой

Единственное место, куда террористы «Исламского государства» (запрещено в РФ) могут отступать из «Ханассерского котла», — это город Акербат на востоке провинции Хама, недавно обескровленный российскими ВКС, но до сих пор не взятый стратегический плацдарм боевиков.

Отсюда, пользуясь удобностью расположения, боевики совершают набеги в район газовых полей Пальмиры, атакуя правительственные войска в Хувейсисе. После полномасштабной эвакуации боевиков из Ракки в результате действий SDF и коалиции, возглавляемой США, концентрация «ИГ»* (запрещено в РФ) насчитывала несколько тысяч человек живой силы. Такая численность, достаточная боевая подготовка, а также американское вооружением, которым боевики завладели при невыясненных обстоятельствах, были чреваты прорывом обороны САА, нарушением коммуникации на пальмирской трассе и объединением террористов с анклавом в Эр-Растане и далее — к границе с Ливаном.

После успешных действий ВКС России и удачного пуска ракет «Калибр» по объектам «ИГИЛ» (запрещено в РФ) в районе Акербата установилось временное затишье. Но теперь террористы из одного котла, «Ханассерского» могут попытаться пройти в другой — «Растанский», разрезав страну надвое.

Не время расслабляться

Политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что, несмотря на деятельность российских ВКС, которые во многом облегчили САА задачу взятия Акербата, силы Асада в данном районе не перешли к решительным действиям:

«Точка биффуркации была пройдена, и после удара «Калибрами» очевидное преимущество было у САА. Я не знаю численности проникающих из «Ханассерского котла» боевиков, но в любом случае, если держать паузу, идя на поводу нерешительности, ведя длительную подготовку и перегруппировку, ситуация может повториться».

Эксперт не считает, что боевики смогут быстро насытиться отступающими из «Ханассерского котла», но этого риска не исключает.

«Чтобы предотвратить это необходимо продолжать действовать и увеличивать усилия на этом направлении».

Политический и военный аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев беседуя с Федеральным агентством новостей (ФАН) напомнил, что Акербат всегда являлся важным для взятия городом.

«В Акербате уже собрались люди, которые ушли из Ракки, — наверное, самые боеспособные части «Исламского государства» (запрещено в РФ). Когда они пришли в Акербат, акербатская группа «ИГИЛ» (запрещено в РФ) представляет сейчас довольно серьезную силу, и наскоком взять ее не получится».

Эксперт видит проблему еще и в том, что Сирийская Арабская Армия не располагает достаточными силами по направлению наступления на Акербат:

«Чтобы произошло наступление на Акербат нужно, конечно, подтянуть части, которые находятся в первую очередь на юге Сирии, в подконтрольной части Дамаска. Где нет больших угроз, держать большие силы САА бессмысленно».

Эксперт ожидает, что САА будут стягивать силы для взятия Акербата:

«Боевики не будут вечно сидеть в Акербате. Этот город хорош сам по себе, чтобы планировать дальнейшее наступление, чтобы занять серьезный город, например, Пальмиру. Либо начать прорыв по направлению Ливана. Уже были такие попытки еще буквально полгода назад. Тогда эти попытки пресекались, но, надо заметить, что тогда у «ИГИЛ» (запрещено в РФ) не было таких сил, которые сейчас сосредотачиваются в Акербате».

* Организация запрещена на территории РФ.