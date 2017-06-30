Ирак ждет окончательного освобождения Мосула для наступления на ИГ в Ниневии
Таль-Афар, 30 июня. Правительственные войска ожидают подкрепления и ведут позиционные бои с «Исламским государством»* в провинции Ниневия.
15-я дивизия армии Ирака провела успешную наступательную операцию на западе провинции Ниневия и зачистила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) 12 населенных пунктов.
Командование ВС Ирака сообщает, что в данный момент подразделения ждут окончательного освобождения Мосула, что позволит высвободить дивизию быстрого реагирования, контртеррористические подразделения и формирования федеральной полиции. После этого силовики начнут наступление на анклавы боевиков в Хавидже, Таль-Афаре и провинции Анбар.
* Организация запрещена на территории РФ.