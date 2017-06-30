Путин и Эрдоган в пятницу проведут телефонные переговоры
Анкара, 30 июня. Представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Махир Унал заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу намерен провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Эрдоган через некоторое время проведет переговоры с Путиным», — сказал Унал в ходе брифинга, который транслируют турецкие телеканалы.
Напомним, 23 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом с судна-трубоукладчика, участвующего в строительстве газопровода «Турецкий поток».