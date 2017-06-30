«Газпром» обжалует решение Стокгольмского арбитража о взыскании с «Нафтогаза» $1,7 млрд

В Избранное

Москва, 30 июня. Глава российской энергетической корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания обжалует в суде Швеции промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом».

Сегодня в ходе пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров «Газпрома» глава компании Алексей Миллер прокомментировал решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом». По словам председателя правления, российская корпорация намерена обжаловать его в шведском суде.

«Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража. По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража взыскания с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» превышают $1,7 млрд», — сказал Миллер.

По мнению главы «Газпрома», аргументация стокгольмских арбитров выглядит недостаточной, поэтому данное промежуточное решение будет обжаловано в апелляционном суде Швеции.