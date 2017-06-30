МЖД перешла на усиленный режим работы из-за урагана
Москва, 30 июня. Московская железная дорога (МЖД) перешла на усиленный режим работы в связи с ураганом. Об этом журналистам сообщили представители РЖД.
«Введен специальный режим работы – усилен контроль над основополагающими объектами железнодорожной инфраструктуры», — пояснил источник РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно о том, что упавшее в районе станции «Белокаменная» дерево повредило контактный провод. К счастью, сотрудники Московского центрального кольца (МЦК) оперативно восстановили движение поездов по часовой стрелке.