Введение санкций против РФ направлено против Трампа — МИД ФРГ

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Берлин, 30 июня. Разрабатываемый американским Конгрессом пакет санкций против России в первую очередь направлен против президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

«Это была действительно инициатива против Трампа», — отметил он.

Зигмар также назвал «наглыми» попытки Вашингтона ограничить сотрудничество Германии и других европейских стран с Россией в газовой сфере. По его словам, Берлин не станет отказываться от либерализации газового рынка ЕС.