Ученые из МГУ разработали новый способ хранения радиоактивных отходов
Москва, 30 июня. Химики из Московского государственного университета разработали новую надежную технологию хранения радиоактивных отходов.
Кроме того, как сообщил один из авторов исследования, доктор физико-математических наук Юрий Тетерин, ученым удалось разработать надежную методику определения степени окисления в алюминий-фосфатных стеклах. Ранее именно эта задача являлась одной из наиболее сложных в долговременном хранении радиоактивных отходов.
Методика позволит определять не только степень окисления металлов группы актинидов, но и их ионный состав. Кроме того, методика является универсальной — ее можно применить на любом этапе получения атомной энергии, сообщают «Аргументы и факты».
Разработка московских ученых поспособствует разрешению и других экологических проблем, связанных с хранением и утилизацией ядерных отходов.