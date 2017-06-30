Ученые из МГУ разработали новый способ хранения радиоактивных отходов

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Москва, 30 июня. Химики из Московского государственного университета разработали новую надежную технологию хранения радиоактивных отходов.

Кроме того, как сообщил один из авторов исследования, доктор физико-математических наук Юрий Тетерин, ученым удалось разработать надежную методику определения степени окисления в алюминий-фосфатных стеклах. Ранее именно эта задача являлась одной из наиболее сложных в долговременном хранении радиоактивных отходов.

Методика позволит определять не только степень окисления металлов группы актинидов, но и их ионный состав. Кроме того, методика является универсальной — ее можно применить на любом этапе получения атомной энергии, сообщают «Аргументы и факты».

Разработка московских ученых поспособствует разрешению и других экологических проблем, связанных с хранением и утилизацией ядерных отходов.