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Ученые из МГУ разработали новый способ хранения радиоактивных отходов
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    Ученые из МГУ разработали новый способ хранения радиоактивных отходов

    17:12  30 Июня 2017
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    Ученые из МГУ разработали новый способ хранения радиоактивных отходов

    Москва, 30 июня. Химики из Московского государственного университета разработали новую надежную технологию хранения радиоактивных отходов. 

    Кроме того, как сообщил один из авторов исследования, доктор физико-математических наук Юрий Тетерин, ученым удалось разработать надежную методику определения степени окисления в алюминий-фосфатных стеклах. Ранее именно эта задача являлась одной из наиболее сложных в долговременном хранении радиоактивных отходов. 

    Методика позволит определять не только степень окисления металлов группы актинидов, но и их ионный состав. Кроме того, методика является универсальной — ее можно применить на любом этапе получения атомной энергии, сообщают «Аргументы и факты»

    Разработка московских ученых поспособствует разрешению и других экологических проблем, связанных с хранением и утилизацией ядерных отходов. 

    Автор: Владимир Багров
    #мгу #ядерные отходы
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    717

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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